Коронавирус
Московский КомсомолецВласти Подмосковья ограничили посещение кладбищ вслед за Москвой
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе. Московская область, как и Москва, сократила посещение кладбищ. Свободного прохода на кладбища не будет до окончания режима самоизоляции.
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Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Энергетика
Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+
Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Общество
Путин обеспечит спецвыплаты медикам в разгар эпидемии
В условиях эпидемии коронавируса, жертвами которой ежедневно становится все больше и больше человек, президент РФ Владимир Путин намерен отблагодарить работников медучреждений.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Киберспорт
NAVI проиграла Fnatic и не сумела выйти в плей-офф ESL Pro League
Стоит отметить, что «Рождённые побеждать» вели по итогам первой половины Inferno со счётом 11:4. Таким образом, NAVI не сумела пробиться в плей-офф ESL Pro League, финишировав на второй групповой стадии соревнований на четвёртом месте.
Футбол
Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек
Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Происшествия
Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса
Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки
Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Хоккей
Малкин объяснил отказ возвращаться в Россию во время пандемии
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин в прямом эфире в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки объяснил, почему остался в США во время пандемии коронавируса.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Футбол
Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат
Футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о снижении зарплат из-за приостановки сезона.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Происшествия
С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Общество
В Коми подал в отставку министр здравоохранения
В Коми подал в отставку министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, передает корреспондент FlashNord.
Общество
В России упростили процедуру продления и назначения инвалидности
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о том, чтобы в стране упростили процедуру назначения и продления инвалидности.
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.