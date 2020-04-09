Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти Подмосковья ограничили посещение кладбищ вслед за Москвой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе. Московская область, как и Москва, сократила посещение кладбищ. Свободного прохода на кладбища не будет до окончания режима самоизоляции.
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В Подмосковье временно приостановили посещение кладбищ

RT на русском13:32

Подмосковье вслед за Москвой ограничило посещение кладбищ

РБК12:51

Власти Подмосковья ограничили посещение кладбищ вслед за Москвой

Московский Комсомолец11:29

В Подмосковье из-за коронавируса приостановили посещение кладбищ

РИА Новости11:38

Посещение кладбищ ограничили в Подмосковье из‑за коронавируса

РИАМО11:30

Кладбища в Подмосковье закроют для посещения на период повышенной готовности

ТАСС11:48

Посещение кладбищ в Подмосковье временно приостановлено

Интерфакс - Россия11:28
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
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Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
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Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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Путин обеспечит спецвыплаты медикам в разгар эпидемии

В условиях эпидемии коронавируса, жертвами которой ежедневно становится все больше и больше человек, президент РФ Владимир Путин намерен отблагодарить работников медучреждений.
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Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
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В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

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Российская газета 10:57
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Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
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Стоит отметить, что «Рождённые побеждать» вели по итогам первой половины Inferno со счётом 11:4. Таким образом, NAVI не сумела пробиться в плей-офф ESL Pro League, финишировав на второй групповой стадии соревнований на четвёртом месте.
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Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Lenta.ru 16:27
Происшествия

Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса

Умерший на Ямале мужчина с коронавирусом был сотрудником компании «Газпром трансгаз Югорск», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Газпроме».
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Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Известия 16:03
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
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Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
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Малкин объяснил отказ возвращаться в Россию во время пандемии

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Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Футбол

Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат

Футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о снижении зарплат из-за приостановки сезона.
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УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020

УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
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С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
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Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

РИА Новости 12:04
Общество

В Коми подал в отставку министр здравоохранения

В Коми подал в отставку министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, передает корреспондент FlashNord.
FlashNord 07:39
Общество

В России упростили процедуру продления и назначения инвалидности

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о том, чтобы в стране упростили процедуру назначения и продления инвалидности.
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На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 04:27
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
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