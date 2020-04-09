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Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.

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