Коронавирус

РидусРидусВласти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка с коронавирусом пока не позволяет продолжить ослаблять ограничений для граждан и бизнеса, в частности, открыть для посещения торговые центры.
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Андрей Воробьев
Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, тогда сделаем следующий шаг.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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