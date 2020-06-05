Коронавирус
РидусВласти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка с коронавирусом пока не позволяет продолжить ослаблять ограничений для граждан и бизнеса, в частности, открыть для посещения торговые центры.
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Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, тогда сделаем следующий шаг.
— Андрей Воробьев, российский политикКоммерсантъ 14:33
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