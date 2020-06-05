Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, тогда сделаем следующий шаг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка с коронавирусом пока не позволяет продолжить ослаблять ограничений для граждан и бизнеса, в частности, открыть для посещения торговые центры.

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