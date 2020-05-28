Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.

с чего всё началось

Власти Подмосковья в первую неделю июня открывают для посещений парки региона, но гулять там нужно в масках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360», передает ТАСС. Также он добавил, что спортивные и детские площадки пока не планируют открывать.

Власти Подмосковья откроют парки, но рестораны и кафе будут закрыты

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