Коронавирус
BFM.ruВласти Подмосковья откроют парки, но рестораны и кафе будут закрыты
Власти Подмосковья в первую неделю июня открывают для посещений парки региона, но гулять там нужно в масках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360», передает ТАСС. Также он добавил, что спортивные и детские площадки пока не планируют открывать.
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с чего всё началось
Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.Телеканал 360°12:05
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