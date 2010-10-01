Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВласти Подмосковья откроют парки, но рестораны и кафе будут закрыты

Власти Подмосковья в первую неделю июня открывают для посещений парки региона, но гулять там нужно в масках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360», передает ТАСС. Также он добавил, что спортивные и детские площадки пока не планируют открывать.
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с чего всё началось

Парки и строительные гипермаркеты открывают в Подмосковье. Какие еще ограничения снимут?

Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.
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Андрей Воробьев: Кафе и рестораны в Подмосковье в первую неделю июня останутся закрытыми

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Губернатор Подмосковья рассказал о планах по открытию кафе и ресторанов

Москва 2413:19
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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