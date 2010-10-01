Коронавирус
BFM.ruВласти Подмосковья откроют парки, но рестораны и кафе будут закрыты
Власти Подмосковья в первую неделю июня открывают для посещений парки региона, но гулять там нужно в масках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360», передает ТАСС. Также он добавил, что спортивные и детские площадки пока не планируют открывать.
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с чего всё началось
Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.Телеканал 360°12:05
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Участие Турции в конфликте в Ливии объясняется желанием заключить крупные контракты на разработку полезных ископаемых и реализацию инфраструктурных проектов в этой стране.
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Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
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Evo-rus.com вчера в 09:19
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В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство.
Дни24 26 мая в 05:19
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Сахалинский бизнес еще может успеть заявиться на федеральную помощь
1 июня завершается прием заявок на субсидии за апрель малому и среднему бизнесу.
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Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
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Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии
Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
Piter.tv 15:16
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Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
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Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
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Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
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JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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За сутки от коронавируса в Кузбассе вылечились 18 человек
Еще 18 человек на утро 28 мая смогли покинуть медицинские стационары и вернуться домой.
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Коронавирусу предрекли стать сезонным заболеванием
Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что коронавирус может стать сезонным заболеванием в будущем. Его слова передает РИА Новости.
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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56