Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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Владельцам ТЦ в Подмосковье рекомендовали приостановить их работу из-за коронавируса

ТАСС16:40

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

РБК16:56

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

RT на русском16:50

В Подмосковье предложили приостановить работу торгово-развлекательных центров

Московский Комсомолец17:02

Подмосковные власти рекомендовали приостановить работу ТРЦ

РИА Новости16:27

В Подмосковье рекомендовано приостановить работу ТРЦ

РЕН ТВ16:25

Собственников торгово-равлекательных объектов Подмосковья призвали приостановить деятельность из-за коронавируса

Mockva.ru16:37
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RT на русском 16:14
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В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
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В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

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В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказал мнение о пандемии коронавируса и приостановке чемпионата России по футболу.
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Поляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
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Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения

Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
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Всемирно известный журнал Playboy прекращает издание печатной версии.
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Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
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Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

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Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
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Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

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Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом

Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
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На прошлой неделе бразильские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат.
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«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом

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