Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Подмосковья уточнили постановление о работе торговых центров

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Согласно новому постановлению
 губернатора Московской области Андрея Воробьева, собственникам торговых центров в регионе рекомендовано прекратить работу кинотеатров.
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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
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Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
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Туроператор "TUI Россия" в связи с рекомендациями Ростуризма заявил о вынужденной аннуляции всех забронированных у компании туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
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На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
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Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
ТАСС 04:00
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В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Оппозиция выйдет на акции против обнуления

Акции протеста оппозиции против обнуления сроков президентства Владимира Путина охватят девять городов России.
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Фигуранты дела «Сети» отрицают двойное убийство под Рязанью

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Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

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