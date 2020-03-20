с чего всё началось

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.

Общество Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета 15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.

Политика ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Происшествия Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.

Общество В России суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса «При малейших признаках коронавирусной инфекции судебным работникам рекомендуется перейти в режим самоизоляции и обращаться к врачу», – говорится в постановлении ВС. ограничительные меры вступят в силу с четверга, 19 марта, и продлятся до 10 апреля.

Общество В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.

Политика Оппозиция выйдет на акции против обнуления Акции протеста оппозиции против обнуления сроков президентства Владимира Путина охватят девять городов России.