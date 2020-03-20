Коронавирус
РИА НовостиВласти Подмосковья уточнили постановление о работе торговых центров
"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.
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Согласно новому постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, собственникам торговых центров в регионе рекомендовано прекратить работу кинотеатров.РБК01:47
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