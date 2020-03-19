Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов»,— говорится в постановлении (цитата по «РИА Новости»).
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Власти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу

Коммерсантъ17:54

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Московский Комсомолец17:02

В Подмосковье рекомендовано приостановить работу ТРЦ

РЕН ТВ16:25

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

RT на русском16:50

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РИА Новости16:27

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

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