Коронавирус
КоммерсантъВласти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов»,— говорится в постановлении (цитата по «РИА Новости»).
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В Подмосковье предложили приостановить работу торгово-развлекательных центров
Московский Комсомолец17:02
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