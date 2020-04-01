Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

с чего всё началось

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

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