Коронавирус

Политика СегодняПолитика СегодняВласти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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с чего всё началось

«Никакой бумаги». Жители Подмосковья смогут получать электронные пропуска во время самоизоляции

Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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