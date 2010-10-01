О планах сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, отметив, что Можайское водохранилище рискует оказаться переполненным из-за осадков, которые выпадают в регионе уже третьи сутки.

Власти Подмосковья задумались о сбросе воды в Можайском водохранилище

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