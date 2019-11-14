Происшествия

РБКРБКВласти Приамурья окажут помощь семьям жертв стрельбы в Благовещенске

Власти Амурской области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Об этом сообщил в Instagram губернатор Василий Орлов.
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Губернатор Приамурья прокомментировал стрельбу в колледже

КП - Благовещенсквчера в 23:01

Василий Орлов о ЧП в благовещенском колледже: семьям пострадавших будет оказана помощь

Амур.инфовчера в 23:01

Губернатор Приамурья: «Будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении»

Амурская правдавчера в 22:58

В Приамурье окажут помощь родным жертв стрельбы в благовещенском колледже

РИА Новостивчера в 23:14

Власти Приамурья окажут помощь семьям жертв стрельбы в Благовещенске

РБКвчера в 23:56

В Приамурье окажут помощь родным жертв стрельбы в колледже

Lenta.ruвчера в 23:35

Семьям погибших и пострадавших из-за ЧП в Благовещенске окажут помощь

Российская газетавчера в 23:49
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Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 21:30
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Газета.Ru вчера в 20:21
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