Происшествия
РБКВласти Приамурья окажут помощь семьям жертв стрельбы в Благовещенске
Власти Амурской области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Об этом сообщил в Instagram губернатор Василий Орлов.
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Василий Орлов о ЧП в благовещенском колледже: семьям пострадавших будет оказана помощь
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Амурская правдавчера в 22:58
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
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