В результате бойни в строительном колледже погибло двое человек, еще пятеро пострадало Благовещенск, 14 ноября. Власти Амурской области заявили, что окажут помощь родственникам погибших и пострадавших во время стрельбы в строительном колледже в Благовещенске.

Власти окажут помощь родным погибших во время стрельбы в Благовещенске

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