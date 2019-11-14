Происшествия

Регион onlineРегион onlineВласти окажут помощь родным погибших во время стрельбы в Благовещенске

В результате бойни в строительном колледже погибло двое человек, еще пятеро пострадало Благовещенск, 14 ноября. Власти Амурской области заявили, что окажут помощь родственникам погибших и пострадавших во время стрельбы в строительном колледже в Благовещенске.
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