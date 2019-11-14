Происшествия
РЕН ТВВласти Приамурья окажут помощь родным жертв стрельбы в колледже
Власти Приамурья намерены оказать помощь родным погибших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте.
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«И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», — написал губернатор в Instagram.RT на русскомвчера в 23:58
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Василий Орлов о ЧП в благовещенском колледже: семьям пострадавших будет оказана помощь
Амур.инфовчера в 23:01
Губернатор Приамурья: «Будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении»
Амурская правдавчера в 22:58
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 13:59
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
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Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
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Известия 11 ноября в 00:42
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РИА Новости 01:18
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
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Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Транспорт
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Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники
Искать девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 ноября на севере Крыма, помогут беспилотники.
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Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
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