с чего всё началось

Власти Приамурья намерены оказать помощь родным погибших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте.

Происшествия СК рассказал о допросе сотрудников и студентов колледжа Благовещенска Сотрудники Следственного комитета проводят допрос студентов и сотрудников колледжа в Благовещенске после произошедшей там стрельбы.

Общество Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.

Происшествия СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Общество Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.

Гаджеты Motorola представила складной RAZR с гибким экраном Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Экономика Глава ФРС назвал причину замедления роста экономики США Уверенный рост американской экономики замедлился в третьем квартале 2019 года.

Политика В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Политика Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.

Происшествия Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека Пресненский суд Москвы до 12 января арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского по делу о похищении человека, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Политика В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Происшествия Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.

Армия и оружие Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Здоровье Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Политика Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.

Хоккей Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз» Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.

Экономика В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.

Политика Эрдоган вернул Трампу письмо, призывающее «не быть дураком» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором глава Белого дома призывал «не быть дураком», а также другие послания.

Происшествия Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники Искать девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 ноября на севере Крыма, помогут беспилотники.

Авто Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.