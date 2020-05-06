с чего всё началось

С 8 мая в Находке будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Приморского края на официальном правительственном сайте.

Энергетика Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы. 202

Общество Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене Жители Московской области в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене с 15 мая, купить их можно будет не более 30 штук в месяц, сообщает пресс-служба регионального правительства. 3

Общество В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 891

Общество Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13% Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК. 8

Футбол Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х» Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 1

Общество С 14 мая Финляндия открывает границы Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве. 22

Футбол Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433» Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.

Политика Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. 879

Общество Отопление в Москве начнут отключать с 7 мая Отключение отопления начнется в Москве 7 мая и продлится от трех до пяти дней, сообщил журналистам вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 299

Общество В Белгородской области введут масочный режим С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов. 25

Общество От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). 22