Коронавирус
ИА Красная ВеснаНаходку закроют на карантин из-за коронавируса
С 8 мая в Находке будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Приморского края на официальном правительственном сайте.
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с чего всё началось
«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.RT на русскомвчера в 23:45
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Находку закроют для въезда и выезда из-за резкого роста заболевших COVID-19
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