Коронавирус
Вести ФМОграничения на въезд и выезд вводятся в Находке
Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке – одном из крупнейших городов Приморского края, где складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса. Местная администрация сообщила, что в город будут направлены медики из других районов края.
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с чего всё началось
«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.RT на русскомвчера в 23:45
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Находку закроют для въезда и выезда из-за резкого роста заболевших COVID-19
PrimaMedia.ruвчера в 22:54
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Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Политика
Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
Общество
Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса
Московский Комсомолец 07:32
Общество
Минпросвещения РФ может отменить ОГЭ и перенести ЕГЭ
Пока, считает глава образовательного ведомства, решение состоит в том, чтобы проводить экзамены с 8 июня: «Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации, которая будет».
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 09:57
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес
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News.ru 08:30
Общество
Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров
В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом
Компания UzAuto Motors из Узбекистана, ранее объявившая о выводе на рынок России бюджетных автомобилей Chevrolet (перелицованных Ravon), не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня вчера в 02:44
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Политика
Песков заявил, что пока ещё нет данных о возникновении коронавируса
Москва, 6 мая 2020, 14:46 — REGNUM Специалисты из разных стран мира ещё только изучают новый коронавирус, а потому на данный момент преждевременно говорить что-то однозначное про природу его происхождения.
REGNUM 07:46
Политика
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:24
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников
Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.
iReactor 05:41
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб
45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Политика
Путин подчеркнул, что главы несут ответственность за распространение коронавируса в регионах
Президент России Владимир Путин обратил внимание на разную обстановку в регионах: где-то ограничения можно начинать постепенно снимать, а где-то их надо даже усилить.
Реальное время 08:34
Общество
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22