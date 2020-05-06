с чего всё началось

Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке – одном из крупнейших городов Приморского края, где складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса. Местная администрация сообщила, что в город будут направлены медики из других районов края.

Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке

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