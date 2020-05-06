Коронавирус

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Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке – одном из крупнейших городов Приморского края, где складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса. Местная администрация сообщила, что в город будут направлены медики из других районов края.
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с чего всё началось
«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — говорится в пресс-релизе
 по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.
RT на русскомвчера в 23:45

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Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:31

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 23:45

В Приморье ограничат сообщение с Находкинским городским округом из-за коронавируса

ТАССвчера в 23:38

Находку закрыли из-за коронавируса

ВЕСТИ: Приморье07:05

Власти закрывают Находку

Владивосток-Новостивчера в 23:02

Находка закрывается на карантин из-за коронавируса

КП - Владивостоквчера в 22:57

Находку закроют для въезда и выезда из-за резкого роста заболевших COVID-19

PrimaMedia.ruвчера в 22:54
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Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
19
Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
3,3K
Общество

Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса

Московский Комсомолец 07:32
10
Общество

Минпросвещения РФ может отменить ОГЭ и перенести ЕГЭ

Пока, считает глава образовательного ведомства, решение состоит в том, чтобы проводить экзамены с 8 июня: «Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации, которая будет».
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 09:57
1,1K
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru 08:30
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Общество

Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Авто

Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом

Компания UzAuto Motors из Узбекистана, ранее объявившая о выводе на рынок России бюджетных автомобилей Chevrolet (перелицованных Ravon), не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня вчера в 02:44
30
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
333
Общество

Псковские власти смягчили карантинные меры

В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
65
Политика

Песков заявил, что пока ещё нет данных о возникновении коронавируса

Москва, 6 мая 2020, 14:46 — REGNUM Специалисты из разных стран мира ещё только изучают новый коронавирус, а потому на данный момент преждевременно говорить что-то однозначное про природу его происхождения.
REGNUM 07:46
1
Политика

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:24
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
5
Общество

Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО

ЗакC.Ру 04:31
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Общество

Павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

Интерфакс 06:41
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
23
Общество

ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников

Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.
iReactor 05:41
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
44
Шоу-бизнес

Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов

Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
267
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
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Шоу-бизнес

Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

ФАН 04:28
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Политика

В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

Газета.Ru вчера в 07:57
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
195
Политика

Путин подчеркнул, что главы несут ответственность за распространение коронавируса в регионах

Президент России Владимир Путин обратил внимание на разную обстановку в регионах: где-то ограничения можно начинать постепенно снимать, а где-то их надо даже усилить.
Реальное время 08:34
Общество

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России

Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
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