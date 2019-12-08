Общество
Российская газетаВ Псковской области 31 декабря объявили выходным днем
Жители Псковской области смогут 31 декабря не ходить на работу, а с самого утра заняться подготовкой к празднованию Нового года. В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области. Правда, решение региональных властей распространится только на госслужащих.
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с чего всё началось
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров решили сделать 31 декабря выходным днем после опросов в инстаграме.Дождь06:14
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Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников
Псковская Лента Новостей04:31
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Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
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