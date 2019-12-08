с чего всё началось

Жители Псковской области смогут 31 декабря не ходить на работу, а с самого утра заняться подготовкой к празднованию Нового года. В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области. Правда, решение региональных властей распространится только на госслужащих.

Финансы Официальные курсы доллара и евро резко снижены За 10 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 6,1%, в том числе к доллару — на 4,5%, а к евро — на 8,6%.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Общество Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Авто В России перечислили самые популярные марки автомобилей Как известно, в целом авторынок России по итогам ноября снова показал падение на 6,4% до 156 848 проданных машин.

Политика Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Политика МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.

Гаджеты Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10 Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Единоборства Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.