Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Псковской области 31 декабря объявили выходным днем

Жители Псковской области смогут 31 декабря не ходить на работу, а с самого утра заняться подготовкой к празднованию Нового года. В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области. Правда, решение региональных властей распространится только на госслужащих.
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Губернатор Псковской области
 Михаил Ведерников и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров решили сделать 31 декабря выходным днем после опросов в инстаграме.
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Глава Псковской области объявил 31 декабря выходным для госслужащих

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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

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Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10

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Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря

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Михаил Юрьевич Ведерников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Псковской области c 17 сентября 2018. Член президиума Государственного Совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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