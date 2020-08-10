Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей
Смотрите также
Задержанного в Минске журналиста RT Придыбайло отпустили
Словакия высылает трех российских дипломатов
Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Плющенко показал фрагмент новой произвольной программы Трусовой
Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов
Ефремову вызвали скорую из-за матча «Спартак» – «Сочи»
ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Очевидцы сняли на видео мощное извержение вулкана в Индонезии
В Иванове разыскивают насильника 9-летней девочки
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую
Словакия высылает трех российских дипломатов
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Обнародовано видео с Ефремовым за рулем сразу после смертельного ДТП
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
в сообщении.
Подробнее о событии