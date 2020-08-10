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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
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Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

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Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

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Государство частично погасило почти 72 тысячи ипотечных кредитов

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Более 70 тысяч семей с детьми получили господдержку при погашении ипотеки

Народные новости10:57
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Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
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Россия выделит 12 миллиардов на поддержку многодетных ипотечников

Усолье.Инфо6 августа в 21:47
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

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Газета.Ru09:43
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

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Ведомости08:41
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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