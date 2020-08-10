Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей
Смотрите также
62-летний Валерий Сюткин показал первое фото новорожденного сына
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Тихановская отказалась от участия в протестах из-за возможных провокаций
В МИД заступились за российских журналистов, задержанных в Белоруссии
«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов
Стала известна дата выхода фильма «Мулан» в российский прокат
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии
Путин поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах в Беларуси
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Во время ночных протестов в Белоруссии задержали 213 человек
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
На Среднем Урале смягчили «режим повышенной готовности»
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Су-27 вновь перехватил истребители США над Черным морем
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
в сообщении.
Подробнее о событии