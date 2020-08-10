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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
Подробнее о событии
Народные новости

Более 70 тысяч семей с детьми получили господдержку при погашении ипотеки

Народные новости10:57
Усолье.Инфо

Россия выделит 12 миллиардов на поддержку многодетных ипотечников

Усолье.Инфо6 августа в 21:47
Саминвестор

Государство частично погасило почти 72 тысячи ипотечных кредитов

Саминвестор07:04
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Интерфакс05:58
Бизнес журнал

Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

Москва 2406:24
EastRussia

Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

EastRussia6 августа в 19:37

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
РБК09:09
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В МИД заступились за российских журналистов, задержанных в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что журналисты из России, в отношении которых осуществили «непропорциональные действия» в белорусском государстве, направляли запрос на аккредитацию в рамках установленного порядка.
Дума ТВ10:33
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 миллиарда 16 миллионов рублей", - сказал Иванов.
РИА Новости10:38
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ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

Помимо части регуляторных послаблений, ЦБ продлил возможность обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия (если он истек не позднее 15 июля), не применять надбавки по валютным кредитам, предоставленным компаниям по производству лекарств, рекомендовал банкам по-прежнему реструктурировать корпоративные кредиты в иностранной валюте на рублевые в случае обращения заемщика и т.д.
РБК10:44
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В Крыму экс-главе Службы автодорог дали три года колонии

Киевский районный суд города Симферополя приговорил бывшего начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым к трем годам колонии общего режима за злоупотребления должностными полномочиями, что повлекли тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Российская газета11:23
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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