Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей
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Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
в сообщении.
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