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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделило 11,8 млрд рублей для частичного погашения ипотеки семьям с детьми. В сентябре 2019 года правительство утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
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Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

Москва 2406:24
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Интерфакс05:58
EastRussia

Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

EastRussia6 августа в 19:37
Телеканал 360°

Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

Телеканал 360°вчера в 07:24
Взгляд.ру

Власти одобрили выделение субсидий многодетным семьям на погашение ипотеки

Взгляд.рувчера в 04:03
Бизнес журнал

Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
Российская газета

Добавят на третьего

Российская газетавчера в 11:06

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Peaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек

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RT на русском04:18

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Не хватает данных Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила в Минздрав России письмо (есть у "ФВ"), в котором призывает отложить вопрос о государственной регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак2" НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, так как пока не завершено ее тестирование в соответствии с принятыми международными нормами.
Фармацевтический вестник05:00
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