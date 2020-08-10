Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей
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Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделило 11,8 млрд рублей для частичного погашения ипотеки семьям с детьми. В сентябре 2019 года правительство утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
в сообщении.
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