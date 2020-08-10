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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
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Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

Москва 2406:24
Саминвестор

Государство частично погасило почти 72 тысячи ипотечных кредитов

Саминвестор07:04
Усолье.Инфо

Россия выделит 12 миллиардов на поддержку многодетных ипотечников

Усолье.Инфо6 августа в 21:47
Телеканал 360°

Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

Телеканал 360°вчера в 07:24
Бизнес журнал

Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Интерфакс05:58
EastRussia

Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

EastRussia6 августа в 19:37

Президент «Урала»: с детства не люблю «Спартак», но так судить нельзя

В понедельник, 10 августа, президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов высказался о судейском скандале в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:0). Слова специалиста передаёт «Championat.com».
ГЛАС.RU08:36

Грузооборот морских портов РФ впервые за много лет ушел в минус

Грузооборот морских портов РФ в январе-июле 2020 года сократился на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 474,77 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Интерфакс08:29

В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли курортникам коронавирус

Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, [специалисты выяснили, что] по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся — заболевших порядка шести человек, — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
News.ru07:42

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске

«Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — сообщила Захарова, отметив, что в российском МИДе уделяют приоритетное внимание ситуации с задержанием журналистов.
Известия09:03

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Рогозин: желающие «улететь куда-то» не пройдут тест для полета на луну

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния - от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.
РИА Новости04:48
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Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox "По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — говорится в сообщении журналистов агентства.
REGNUM08:02
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