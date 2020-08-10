АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Не хватает данных Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила в Минздрав России письмо (есть у "ФВ"), в котором призывает отложить вопрос о государственной регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак2" НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, так как пока не завершено ее тестирование в соответствии с принятыми международными нормами.