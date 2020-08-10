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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
Подробнее о событии
Москва 24

Многодетным семьям выделили деньги на выплату ипотеки

Москва 2406:24
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Интерфакс05:58
EastRussia

Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

EastRussia6 августа в 19:37
Телеканал 360°

Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

Телеканал 360°вчера в 07:24
Взгляд.ру

Власти одобрили выделение субсидий многодетным семьям на погашение ипотеки

Взгляд.рувчера в 04:03
Бизнес журнал

Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
Российская газета

Добавят на третьего

Российская газетавчера в 11:06

Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой
Интерфакс05:26

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными
Газета.Ru06:00
6

Волгоградские школы активно готовят к началу учебного года

В августе в Волгоградской области продолжается межведомственная работа по подготовке всех детских садов, школ, организаций дополнительного образования, а также ПТУ, колледжей, техникумов к началу нового 2020–2021 учебного года, действуют областная и муниципальные комиссии.
Вечерний Волгоград03:55
4

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
4

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
14

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
137

Жириновский заявил, что Александр Лукашенко проиграл всю страну

По мнению лидер партии ЛДПР Владимира Жириновского, недавние события в Белоруссии продемонстрировали, что нынешний президент Александр Лукашенко не смог завоевать авторитета не только среди молодежи, но и среди представителей старшего поколения.
Live2405:20
25

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

Официальный представитель российского МИД написала в собственном Facebook-аккаунте о том, что политики с их "печальным опытом" госпереворотов и развала страны не должны советовать другим, как жить. таки образом чиновница прокомментировала слова действующего президента Украины, который ранее опубликовал заявление в соцсетях о произошедшем после выборов в Минске.
Piter.tv05:39
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