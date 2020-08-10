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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
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Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

Москва 2406:24
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Государство частично погасило почти 72 тысячи ипотечных кредитов

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Усолье.Инфо

Россия выделит 12 миллиардов на поддержку многодетных ипотечников

Усолье.Инфо6 августа в 21:47
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Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

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Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
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Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

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Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

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BFM.ru04:21
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