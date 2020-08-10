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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
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Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

Москва 2406:24
Усолье.Инфо

Россия выделит 12 миллиардов на поддержку многодетных ипотечников

Усолье.Инфо6 августа в 21:47
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Интерфакс05:58
Телеканал 360°

Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

Телеканал 360°вчера в 07:24
Бизнес журнал

Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
Саминвестор

Государство частично погасило почти 72 тысячи ипотечных кредитов

Саминвестор07:04
EastRussia

Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

EastRussia6 августа в 19:37

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Дума ТВ10:33
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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