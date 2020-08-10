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Интерфакс
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Более 71,7 тыс. многодетных семей смогли получить господдержку в размере до 450 тыс. рублей на погашение части долга по ипотеке, сообщает в понедельник "ДОМ.РФ". Речь идет о семьях, в которых в период с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тысяч семей», — отмечается
 в сообщении.
Телеканал 360°вчера в 07:24
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Телеканал 360°

Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

Телеканал 360°вчера в 07:24
Саминвестор

Государство частично погасило почти 72 тысячи ипотечных кредитов

Саминвестор07:04
Интерфакс

Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей

Интерфакс05:58
Москва 24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

Москва 2406:24
Бизнес журнал

Меры поддержки многодетных семей обсудили в правительстве

Бизнес журнал7 августа в 00:16
Усолье.Инфо

Россия выделит 12 миллиардов на поддержку многодетных ипотечников

Усолье.Инфо6 августа в 21:47
EastRussia

Правительство выделит почти 12 млрд рублей на ипотеку для многодетных

EastRussia6 августа в 19:37

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

Другой участник выборов – лидер оппозиции Светлана Тихановская – по разным областям, предварительно, набрала 2,3-3,9 процента Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко возглавил президентскую гонку – об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, сообщает ТАСС.
Толк00:53

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с известным актером

Одной из самых ярких и запоминающихся в последнее время стала ее роль в сериале Константина Богомолова «Содержанки» — вдова Табакова сыграла жену чиновника, которая крутит роман с молодым любовником.
Woman.ru02:33
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Xiaomi Door Sensor 2 готовится к релизу

Например, ярким примером выступает компания Xiaomi, которая продает просто массу различных продуктов за минимальные деньги и при этом не делает ничего слишком уж уникального.
Megaobzor.com05:35

Рогозин заявил о скором принятии на вооружение МБР РС-28 «Сармат»

По словам Рогозина, "Сармат" может в скором времени принят на вооружение, в РВСН он заменит самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").
Военное обозрение05:14