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Власти РФ гарантировали повышение пенсий и зарплат бюджетников

Автоматическое увеличение выплат состоится
 с 1 июля, рассказал собеседник издания.
ФАН
Как сообщает Primpress.ru, государство гарантирует непрерывность обеспечения социальных гарантий для пенсионеров.
ГЛАС.RU
В результате индексация пенсионных выплат станет рекордной за всю новейшую историю пенсионной системы страны.
АБН
В беззаявительном порядке пенсии в июле увеличатся у граждан, достигших в июне 80-летнего возраста.
Экономика сегодня

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Пенсионерам РФ сообщили точную дату новой рекордной индексации пенсий
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