Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта, в том числе в районе Лисичанска и Северодонецка, а в районе Горского и Золотого.
Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).
Стоит отметить, что Рэндалл также поделился ещё несколькими другими фрагментами остеологических странностей, связанных с Assassin’s Creed, например, он вывернул руку друга главного героя Альтаира Малика наизнанку, потому что бюджет не предполагал трат на разработку нестандартных скелетов.