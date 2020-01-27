Общество
Политическая ЭкспертизаВласти РФ направят 159 млрд рублей на пособия для детей от 3 до 7 лет
Более 2 миллионов россиян смогут претендовать на получение пособия для детей от трех до семи лет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, рассчитывать на выплату смогут 2,4 миллиона граждан Российской Федерации.
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В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет
Комсомольская правдавчера в 11:24
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