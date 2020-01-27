Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВласти РФ направят 159 млрд рублей на пособия для детей от 3 до 7 лет

Более 2 миллионов россиян смогут претендовать на получение пособия для детей от трех до семи лет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, рассчитывать на выплату смогут 2,4 миллиона граждан Российской Федерации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На новые пособия на детей в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн россиян

Интерфаксвчера в 10:55

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ruвчера в 10:14

Голикова оценила расходы на новые детские пособия в 159 млрд рублей

Ведомостивчера в 10:22

В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правдавчера в 11:24

Голикова оценила расходы на выплаты на детей 3-7 лет

Rambler News Serviceвчера в 10:02

Новые пособия на детей в 2020 году могут получить 2,4 млн граждан России

REGNUMвчера в 11:49

Голикова: На выплату пособий на детей 3-7 лет понадобится 159 млрд рублей

Росбалтвчера в 10:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Экономика

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

В 2018 году доля малого бизнеса от всей российской экономики составила 20,2%, что значительно ниже, чем наблюдалось ранее.
Pravda.Ru 02:36
Авто

Toyota запатентовала в России еще одну Corolla

Цена на Toyota Corolla в России начинается от 1 173 000 рублей. Во всех комплектациях автомобиль оснащён 122-сильным бензиновым мотором.
Российская газета 04:17
Политика

По плану Трампа Иорданская долина отойдёт Израилю — NYT

План ближневосточного урегулирования, подготовленный командой президента США Дональда Трампа, предполагает переход большей части Иорданской долины под суверенитет Израиля.
REGNUM 03:05
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
РИА Новости 04:59
Общество

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Интерфакс 04:20
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Футбол

Дин Смит прокомментировал предстоящий матч «Астон Виллы» с «Лестером»

Наставник «Астон Виллы» Дин Смит высказался о предстоящем домашнем матче против «Лестера» в полуфинале Кубка Лиги.
Soccer.ru вчера в 11:27
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Авто

Chery анонсировал старт продаж Chery Tiggo 8 в России

Компания Chery анонсировала старт продаж в России полноразмерного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Первые «товарные» экземпляры нового флагманского SUV китайской марки поступят к дилерам в марте 2020 года.
Автоновости дня 03:43
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Политика

Россию решили дополнительно наказать из-за выборов в Крыму

В Евросоюзе (ЕС) решили дополнительно наказать Россию за проведение выборов местной власти в Крыму, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:23
Политика

Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях

Российское посольство в Берлине прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, должна компенсировать причиненный за годы Второй мировой войны ущерб.
РИА Новости вчера в 14:24
Политика

Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан

После принятия президентских поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан с низким уровнем доходом повысится за короткое время, считает сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправки в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Российская газета 04:58
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки, которая пять лет с момента рождения прожила в клинике «Мать и дитя».
Lenta.ru 04:17
Происшествия

В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 02:46
Общество

Рассекречены имена семи выдающихся разведчиков СССР и России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Lenta.ru 03:28
Авто

Стали известны сроки старта продаж Skoda Karoq в России

Кроссовер Skoda Karoq, производство которого уже налажено на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, поступит в продажу 14 февраля.
Автостат 02:14
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Общество

Владелец сочинского отеля «Жемчужина» купит гостиницу «Пекин» в Москве

Сочинская «Жемчужина» принадлежит структуре «Союз маринс групп», одного из крупнейших владельцев гостиниц в России.
Ведомости 02:22
Здоровье

Роспотребнадзор постановил подготовить врачей к лечению коронавируса

Постановление «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» утвердила главный санитарный врач страны, глава ведомства Анна Попова.
iReactor вчера в 19:19
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru 25 января в 19:49
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Тарантас Ньюс вчера в 23:15
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Российская газета вчера в 07:40
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании осужденной за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар.
Pravda.Ru 02:23
Общество

Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
РБК вчера в 20:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное