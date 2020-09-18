Правительство России 16 сентября 2020 года одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период с 2022 по 2023 годы. Согласно документу, на зарплаты сотрудникам МВД и Росгвардии будет дополнительно направлено более 28 млрд рублей, сообщает «Газета.ru».

С чего всё началось МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты в 2021-2023 годах По основному мероприятию "Управление органами внутренних дел РФ и организация деятельности системы МВД России" бюджет на оплату труда работников и денежное довольствие сотрудников в 2021 году уменьшится на 487,1 млн рублей, в 2022 году - на 625,7 млн рублей и увеличится в 2023 году на 2,4 млрд рублей. ТАСС вчера в 08:30