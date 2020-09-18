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Власти РФ потратят на зарплаты Росгвардии и МВД более 28 млрд рублей

Правительство России 16 сентября 2020 года одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период с 2022 по 2023 годы. Согласно документу, на зарплаты сотрудникам МВД и Росгвардии будет дополнительно направлено более 28 млрд рублей, сообщает «Газета.ru».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты в 2021-2023 годах

По основному мероприятию "Управление органами внутренних дел РФ и организация деятельности системы МВД России" бюджет на оплату труда работников и денежное довольствие сотрудников в 2021 году уменьшится на 487,1 млн рублей, в 2022 году - на 625,7 млн рублей и увеличится в 2023 году на 2,4 млрд рублей.
ТАССвчера в 08:30
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Газета.Ru

На зарплаты Росгвардии и МВД дополнительно потратят почти 30 млрд рублей

Газета.Ru17:11
ИА Красная Весна

Правительство запланировало рост зарплат МВД и Росгвардии

ИА Красная Веснавчера в 11:21
Ведомости

Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты

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Lenta.ru

Полиция и Росгвардия получат миллиарды рублей на зарплаты сотрудникам

Lenta.ruвчера в 11:17
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МВД и Росгвардия получат ещё 28 млрд рублей на зарплаты в 2021–2023 годах

REGNUMвчера в 08:52
Pravda.Ru

Силовикам добавляют, у педагогов отбирают: проект бюджета РФ

Pravda.Ruвчера в 08:36
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МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты в 2021-2023 годах

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