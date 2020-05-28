Общество

REGNUMREGNUMВласти РФ распорядились создать особую экономическую зону «Саратов»

Саратов, 28 мая 2020, 18:59 — REGNUM Постановление о создании в Саратовской области особой экономической зоны подписал 28 мая российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Кремль одобрил создание особой экономической зоны в Башкирии

UfaTime.ru09:37

Глава Башкирии рассказал о создании в регионе особой экономической зоны «Алга»

ГТРК Башкортостан09:48

Башкирия получила разрешение на создание особой экономической зоны «Алга»

Башинформ09:44

«Сотни миллиардов в нашу экономику»: в Башкирии появится особая экономическая зона «Алга»

ProUfu.ru11:00

Радий Хабиров объявил о создании в Башкирии экономической зоны «Алга»

Горобзор.ру09:27

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

РИА Новости08:21

Саратовская область направит 13,2 млрд рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ

ТАСС08:19
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Технологии

Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать

Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 20:30
Общество

Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России

Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
News.ru 20:17
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Здоровье

Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.
РИА Новости 22:18
Космос

Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»

Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд вчера в 08:24
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Общество

Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание

Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК 23:10
Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК 21:18
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Общество

На Кубани с 1 июня откроют 200 санаториев

Деловая газета. Юг 05:59
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Происшествия

На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM 22:54
Происшествия

Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО

Сибдепо 09:58
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Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру 09:18
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Армия и оружие

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 26 мая в 03:25
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Кино

Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands

Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.
Cyber.sports.ru 15:07
Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
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Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM 18:48
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
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Здоровье

В Приморье умерли 18 носителей коронавируса, 39 — в тяжёлом состоянии

REGNUM 23:03
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России

Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC.
iXBT.com 14:02
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков

Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.
REGNUM 21:31
Хоккей

СКА и «Амур» произвели обмен игроками

СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 06:35
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали более 1400 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 28 мая в республике зарегистрировано 1411 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из которых 781 случай - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:43
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Здоровье

На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков

В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией.
Российская газета 22:57
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Космос

Испытания ракеты-носителя Virgin Orbit закончились неудачей

Осуществленные американской компанией Virgin Orbit испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne окончились неудачно.
ТК Звезда 25 мая в 18:01
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
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Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
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Политика

Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой

Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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«Известия»: лекарства от ОРВИ в апреле подорожали на 7,6%

Стоимость препаратов для лечения болезней респираторной системы в апреле выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС 21:55
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