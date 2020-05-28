Саратов, 28 мая 2020, 18:59 — REGNUM Постановление о создании в Саратовской области особой экономической зоны подписал 28 мая российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Общество Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве. 1

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Общество Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.

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Политика Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники. 2

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Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.

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