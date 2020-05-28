Общество
REGNUMВласти РФ распорядились создать особую экономическую зону «Саратов»
Саратов, 28 мая 2020, 18:59 — REGNUM Постановление о создании в Саратовской области особой экономической зоны подписал 28 мая российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Глава Башкирии рассказал о создании в регионе особой экономической зоны «Алга»
ГТРК Башкортостан09:48
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Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 20:30
Общество
Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России
Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
News.ru 20:17
Здоровье
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.
РИА Новости 22:18
Космос
Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»
Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд вчера в 08:24
Общество
Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание
Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК 23:10
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК 21:18
Общество
На Кубани с 1 июня откроют 200 санаториев
Деловая газета. Юг 05:59
Происшествия
На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM 22:54
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 09:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 26 мая в 03:25
Кино
Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands
Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.
Cyber.sports.ru 15:07
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России
Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC.
iXBT.com 14:02
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков
Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.
REGNUM 21:31
Хоккей
СКА и «Амур» произвели обмен игроками
СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 06:35
Здоровье
В Бурятии зарегистрировали более 1400 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 28 мая в республике зарегистрировано 1411 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, из которых 781 случай - в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:43
Здоровье
На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков
В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией.
Российская газета 22:57
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Космос
Испытания ракеты-носителя Virgin Orbit закончились неудачей
Осуществленные американской компанией Virgin Orbit испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne окончились неудачно.
ТК Звезда 25 мая в 18:01
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru 13:57
Экономика
«Известия»: лекарства от ОРВИ в апреле подорожали на 7,6%
Стоимость препаратов для лечения болезней респираторной системы в апреле выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС 21:55