Общество
Daily StormВласти РФ разработали схему по предупреждению протестов из-за строек
Предполагается, что новая схема взаимодействия властей с горожанами позволит избежать массовых протестов в будущем, подобных конфликту из-за строительства храма в центре Екатеринбурга.
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с чего всё началось
Разработка стандарта началась в ноябре 2019 года, рассказали РБК в АСИ. В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Крыму за сутки зафиксировали 15 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Гаджеты
В России вырос спрос на более доступные смартфоны
Эксперты "Яндекс.Маркета" со ссылкой на свежую статистику покупательского спроса на основе переходов на предложения интернет-магазинов сообщают, что в период с 1 февраля по 30 апреля интерес покупателей на смартфоны сильно менялся.
ПРАЙМ 03:18
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
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Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 19 мая в 09:46
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек
Следом Россия, где число выявленных случаев COVID-19 оказалось на уровне 308 705 человек, а количество летальных исходов – 2 971.
Новые Известия 02:25
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Происшествия
Полковник МВД задержан после сделки с фигурантом дела под Брянском
По версии следствия, начальник отдела по расследованию ОП договорился с подозреваемым о получении взятки с фигуранта дела в размере 5 млн рублей.
Народные новости вчера в 08:40
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Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос
Культуромания вчера в 09:54
Общество
В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Общество
Коронавирус за сутки выявили у 41 человека в Воронежской области
За сутки в Воронежской области заболевание коронавирусной инфекцией выявили еще у 41 жителя.
Обозреватель Врн 02:04
Происшествия
В Алтайском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Три пациента с коронавирусом скончались за последние сутки в Алтайском крае, выявлено 57 новых случаев заболевания, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:22
Общество
Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России, вероятно, уже пройден.
Известия вчера в 22:18
Здоровье
В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
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Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
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Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 19 мая в 08:39
Футбол
15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
В финале Кубка УЕФА, проходившем в Лиссабоне, армейцы одержали волевую победу над португальским «Спортингом».
RT на русском 18 мая в 07:04