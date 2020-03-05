Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут порядка 375 миллиардов рублей долгов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Кроме того, такую же сумму задолженности реструктуризируют под три процента годовых на 15 лет, указывает РИА Новости.
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Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

Ведомостивчера в 10:42

Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 11:30

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Коммерсантъвчера в 11:00

Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 11:31

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Интерфаксвчера в 10:35

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

РИА Новостивчера в 10:32

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАССвчера в 10:19
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Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
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Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

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Газета.Ru вчера в 23:31
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Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил Android 10

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Пловец-паралимпиец Александр Макаров погиб в ДТП

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Утверждена новая структура аппарата правительства России

В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
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РИА Новости вчера в 04:01
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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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В Россвязи исключили запуск своих спутников с помощью ракет Маска

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РИА Новости вчера в 20:16
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