Экономика
Lenta.ruРоссийской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут порядка 375 миллиардов рублей долгов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Кроме того, такую же сумму задолженности реструктуризируют под три процента годовых на 15 лет, указывает РИА Новости.
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Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
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Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
В Москве простились с мужем блогера Диденко
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Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
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Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
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Пловец-паралимпиец Александр Макаров погиб в ДТП
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства России
В пресс-службе отметили, что в аппарате правительства будут работать 1545 человек.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта
Общество
Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Катя Гордон написала заявление на бывшего мужа
Бывший супруг Кати Гордон опубликовал компрометирующее видео, на котором Екатерина запечатлена в нетрезвом состоянии и демонстрирует неадекватное поведение.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Футбол
«Атлетик» проиграл «Гранаде» и вышел в финал Кубка Испании
"Атлетик" проиграл "Гранаде" во втором матче полуфинала Кубка Испании, однако вышел в финал турнира.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Космос
В Россвязи исключили запуск своих спутников с помощью ракет Маска
Россвязь не исключает использования ракет компании SpaceX Илона Маска для запуска спутников, однако время для такого подхода пока не пришло, рассказал РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.