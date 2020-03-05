Экономика

News.ruNews.ruВласти РФ спишут предприятиям ОПК 375 млрд рублей долгов

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут долги на 375 млрд рублей. Почти такая же сумма будет реструктуризирована под 3% годовых. 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК.
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Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

Эхо Москвы11:31

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РИА Новости10:32

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Коммерсантъ11:00

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Ведомости10:42

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Интерфакс10:35

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Lenta.ru11:30

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ТАСС10:19
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