Экономика
News.ruВласти РФ спишут предприятиям ОПК 375 млрд рублей долгов
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут долги на 375 млрд рублей. Почти такая же сумма будет реструктуризирована под 3% годовых. 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК.
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