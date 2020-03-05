Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

РИА Новости10:32

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Коммерсантъ11:00

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

Ведомости10:42

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Интерфакс10:35

Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Lenta.ru11:30

Предприятиям ОПК пообещали списать 375 млрд рублей долгов

Взгляд.ру10:32

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАСС10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Ридус 12:24
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM 12:59
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
РБК 12:01
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Газета.Ru 11:50
Хоккей

«Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча подряд с разницей шайб 1-14

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3 в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Чемпионат 13:21
Общество

Меган Маркл вернулась в Великобританию

Woman.ru 00:49
Политика

Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.
РИА Новости 12:51
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru 08:55
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:12
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Общество

Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности

Ruposters.ru 11:33
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Москва 24 08:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 11:57
Политика

Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки

Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
Газета.Ru 13:07
Гаджеты

Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу

Согласно информации, распространяющейся в Сети, южнокорейская компания Samsung работает над своим новым смартфоном Galaxy M21.
UfaTime.ru вчера в 11:11
Финансы

Рубль слабеет к доллару и евро на Мосбирже на фоне дешевеющей нефти

Курс доллара и евро растет в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти.
ТАСС 12:37
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Экономика

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
RT на русском вчера в 05:52
Политика

Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе

Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
ПолитРоссия 12:38
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 03 марта в 07:28
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Газета.Ru 05:27
Политика

Турецкий спецназ намерен помешать выдворению беженцев из Греции

Деловое.ТВ 06:55
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Футбол

Химки — Торпедо (Москва) 5:1

5 марта на стадионе «Арена Химки» коллектив Сергея Юрана одержал крупную победу над московским «Торпедо» со счетом 5:1 и вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем матча «Шинник» — «Урал».
REGNUM 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное