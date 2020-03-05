Экономика
РИА НовостиРоссийским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
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Общество
В Петербурге 700 студентов отправили на карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сразу 700 студентов закрыли на 14-дневный карантин в здании общежития университета имени Мечникова из-за контактов с итальянцем, у которого подозревают коронавирус COVID-19.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Хоккей
«Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча подряд с разницей шайб 1-14
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3 в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Общество
Меган Маркл вернулась в Великобританию
Политика
Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Общество
Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки
Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, следует из опубликованного на сайте парламента постановления.
Гаджеты
Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу
Согласно информации, распространяющейся в Сети, южнокорейская компания Samsung работает над своим новым смартфоном Galaxy M21.
Финансы
Рубль слабеет к доллару и евро на Мосбирже на фоне дешевеющей нефти
Курс доллара и евро растет в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Политика
Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе
Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Фигурное катание
На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру
Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Футбол
Химки — Торпедо (Москва) 5:1
5 марта на стадионе «Арена Химки» коллектив Сергея Юрана одержал крупную победу над московским «Торпедо» со счетом 5:1 и вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем матча «Шинник» — «Урал».