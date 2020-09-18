Финансирование пенсионного страхования в 2021 год сократится на 207,8 млрд рублей, а расходы бюджета на выплату по государственному пенсионному обеспечению в следующем году уменьшатся на 2,5 млрд рублей.

С чего всё началось Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе. ТАСС вчера в 09:20