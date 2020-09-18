Власти РФ в 2021 году сократят расходы на страховые пенсии
Финансирование пенсионного страхования в 2021 год сократится на 207,8 млрд рублей, а расходы бюджета на выплату по государственному пенсионному обеспечению в следующем году уменьшатся на 2,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб
Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе.
ТАССвчера в 09:20
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