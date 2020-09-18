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Народные новости
Народные новости

Власти РФ в 2021 году сократят расходы на страховые пенсии

Финансирование пенсионного страхования в 2021 год сократится на 207,8 млрд рублей, а расходы бюджета на выплату по государственному пенсионному обеспечению в следующем году уменьшатся на 2,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. "Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей", - говорится в документе.
ТАССвчера в 09:20
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Вести.Ru

Расходы бюджета на выплату страховых пенсий снизятся

Вести.Ruвчера в 09:58
Комсомольская правда

Бюджет сэкономит на пенсиях 200 миллиардов рублей

Комсомольская правдавчера в 15:35
ФедералПресс

В 2021 году расходы на страховые пенсии россиян сократятся

ФедералПрессвчера в 09:59
Русская Планета

Стало известно о сокращении расходов на выплату пенсий в России в будущем году

Русская Планета04:00
Профиль

Правительство сократит расходы на выплату пенсий

Профильвчера в 09:37
ТАСС

Финансирование пенсионного страхования сократится в 2021 году на 207,8 млрд руб

ТАССвчера в 09:20
Lenta.ru

В России сократят расходы на выплату пенсий

Lenta.ruвчера в 09:08

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