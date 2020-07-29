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REGNUMREGNUMВласти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тыс. российских детей. Читайте также: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
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Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия 15:34
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Армия и оружие

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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
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Политика

Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
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Общество

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
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Плющенко рассказал, как Трусова отнеслась к переходу Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об ответственности после перехода в его группу чемпионки Европы Алены Косторной.
Матч ТВ 17:00
Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° 17:31
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Экономика

Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи

Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
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Происшествия

В Крыму задержаны директор филиала «Росгранстрой» и его заместитель

Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей».
REGNUM 11:29
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 18:02
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Игры

Официально: мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным

CyberSport.ru 16:57
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Кино

Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:13
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Футбол

Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Российская газета 07:38
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Политика

Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог

Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
ИА Красная Весна вчера в 08:30
Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Политика

Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета TikTok в США

6 июля госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.
ТАСС 14:48
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Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс»

ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс» Фаусто Верой, информирует TyC Sports.
LiveSport.ru 14:18
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

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Политика

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

В Совете ЕС отметили, что список будет пересматриваться и обновляться раз в 2 недели.
Evo-rus.com 11:30
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Экономика

Что изменится в российских законах в августе

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
РБК 17:00
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Экономика

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли.
ТАСС 08:35
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Происшествия

Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской

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О вреде дешевых каш рассказали врачи

ToDay News Ufa 11:05
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