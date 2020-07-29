с чего всё началось

Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тыс. российских детей. Читайте также: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.

Политика Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время. 569

Общество В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток 17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурное катание Плющенко рассказал, как Трусова отнеслась к переходу Косторной Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об ответственности после перехода в его группу чемпионки Европы Алены Косторной.

Происшествия Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей. 16

Происшествия Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым. 194

Происшествия В Крыму задержаны директор филиала «Росгранстрой» и его заместитель Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей». 1

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 66

Футбол Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Политика Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.

Технологии В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3 Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3. 76