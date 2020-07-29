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REGNUMВласти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тыс. российских детей. Читайте также: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ28 июля в 10:48
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
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Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии
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В соцзащите объяснили причину задержки выплат для семей с детьми с 3 до 7 лет
Магсити7428 июля в 09:00
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
Общество
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
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Коммерсантъ 17:10
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Плющенко рассказал, как Трусова отнеслась к переходу Косторной
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об ответственности после перехода в его группу чемпионки Европы Алены Косторной.
Матч ТВ 17:00
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° 17:31
Экономика
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
Происшествия
В Крыму задержаны директор филиала «Росгранстрой» и его заместитель
Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей».
REGNUM 11:29
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
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Официально: мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным
CyberSport.ru 16:57
Кино
Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:13
Футбол
Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.
Чемпионат 14:31
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
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Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Российская газета 07:38
Политика
Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог
Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
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Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Политика
Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета TikTok в США
6 июля госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.
ТАСС 14:48
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс»
ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс» Фаусто Верой, информирует TyC Sports.
LiveSport.ru 14:18
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Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Политика
Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
В Совете ЕС отметили, что список будет пересматриваться и обновляться раз в 2 недели.
Evo-rus.com 11:30
Экономика
Что изменится в российских законах в августе
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
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Экономика
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли.
ТАСС 08:35
Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
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О вреде дешевых каш рассказали врачи
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