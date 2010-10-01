Экономика
Evo-rus.comМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегодня30 июля в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
Народные новости30 июля в 02:39
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Avia.pro вчера в 20:02
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Известия 01:56
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
Авто
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На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
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Газета.Ru вчера в 15:25
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РБК вчера в 22:35
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Газета.Ru 02:59
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Volkswagen в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство
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НИА Нижний Новгород вчера в 06:50
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Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
РБК вчера в 17:52
Фигурное катание
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Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Автоспорт
Шарль Леклер: «У „Феррари“ возникли проблемы с гоночным темпом»
Спорт-Экспресс 01:57
Общество
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 03:23
Экономика
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Политика
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости вчера в 09:05
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Происшествия
В ДТП в Подмосковье пострадали семь человек, в том числе трое детей
Семь человек пострадали, в том числе трое детей, в ДТП на Ленинградском шоссе в Московской области.
BFM.ru 03:11
Армия и оружие
Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57
Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск.
ИнфоСМИ вчера в 14:01
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В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
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Шоу-бизнес
Николай Басков показал нового питомца
Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 19:19
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Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета
Выпадение волос вполне может быть следствием развития сахарного диабета. Также признаком диабета можно считать неприятный запах изо рта.
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Политика
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В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
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В Липецке праздник выпускников закончился салютом
На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.
Gorod48 вчера в 15:38
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На Netflix выйдет фильм о жизни Наталии Орейро «Наша Наташа»
Документальный фильм "Наша Наташа", который расскажет от первого лица о жизни латиноамериканской певицы и актрисы Наталии Орейро, получившей большую популярность в России, выйдет на стриминговой платформе Netflix 6 августа.
ТАСС вчера в 01:24
Наука
Тюленьи вши пережили давление в 200 атмосфер
Тюленьи вши Lepidophthirus macrorhini, паразитирующие на морских слонах, могут переносить гидростатическое давление в 200 атмосфер.
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