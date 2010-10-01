Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
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Выплаты на детей от государства: условия, сроки, кто может получить до 35 тысяч рублей

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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

Экономика сегодня30 июля в 03:32

Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

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Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

iReactor29 июля в 08:33

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Evo-rus.com01:14

Правительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты

NewInform28 июля в 18:16

5500 на каждого: новое пособие переведут на карты россиян через два дня

Primpress.ru28 июля в 17:30
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Общество

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
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Авто

Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России

Японский концерн Toyota сегодня, 31 июля, объявил цены на новый Toyota Highlander для России.
Новые автомобили вчера в 12:08
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС вчера в 10:16
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
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Футбол

«Спартак» представил форму на следующий сезон

Московский "Спартак" представил домашний и выездной комплекты форм на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 02:59
Авто

Volkswagen в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство

Площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный отпуск.
НИА Нижний Новгород вчера в 06:50
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Происшествия

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РБК вчера в 17:52
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
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Автоспорт

Шарль Леклер: «У „Феррари“ возникли проблемы с гоночным темпом»

Спорт-Экспресс 01:57
Общество

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 03:23
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Политика

В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным

В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости вчера в 09:05
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Экономика

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Например, популярный сорт «Фуджи» в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал в среднем на 46%, «Гала» — на 44%, «Голден Делишес» — на 38%.
РБК 02:00
Общество

NYT: Microsoft может купить долю в TikTok

Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
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Происшествия

В ДТП в Подмосковье пострадали семь человек, в том числе трое детей

Семь человек пострадали, в том числе трое детей, в ДТП на Ленинградском шоссе в Московской области.
BFM.ru 03:11
Армия и оружие

Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57

Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск.
ИнфоСМИ вчера в 14:01
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Общество

В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

ИА Новороссия вчера в 02:32
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал нового питомца

Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 19:19
Здоровье

Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета

Выпадение волос вполне может быть следствием развития сахарного диабета. Также признаком диабета можно считать неприятный запах изо рта.
ToDay News Ufa вчера в 14:08
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 июля в 15:18
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Общество

В Липецке праздник выпускников закончился салютом

На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.
Gorod48 вчера в 15:38
Шоу-бизнес

На Netflix выйдет фильм о жизни Наталии Орейро «Наша Наташа»

Документальный фильм "Наша Наташа", который расскажет от первого лица о жизни латиноамериканской певицы и актрисы Наталии Орейро, получившей большую популярность в России, выйдет на стриминговой платформе Netflix 6 августа.
ТАСС вчера в 01:24
Наука

Тюленьи вши пережили давление в 200 атмосфер

Тюленьи вши Lepidophthirus macrorhini, паразитирующие на морских слонах, могут переносить гидростатическое давление в 200 атмосфер.
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