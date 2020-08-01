Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
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Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Evo-rus.com01:14

Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

Экономика сегодня30 июля в 03:32

Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

Народные новости30 июля в 02:39

Правительство выделило дополнительные деньги на выплаты детям. На каждого ребенка по 5,5 тысяч

URA.Ru29 июля в 15:38

Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

iReactor29 июля в 08:33

Выплаты на детей от государства: условия, сроки, кто может получить до 35 тысяч рублей

ФАН29 июля в 05:20

5500 на каждого: новое пособие переведут на карты россиян через два дня

Primpress.ru28 июля в 17:30
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Футбол

«Аталанта» — «Интер». Прогноз: Пашалич, Лукаку и Санчес зарубятся за 2-е место в Серии А

Анализ и прогноз матча 38-го тура Серии А «Аталанта» — «Интер М» (01.08.2020) Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению.
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Происшествия

В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

Находившиеся в Ford Kuga водитель 1983 года рождения, его супруга 1984 года рождения и сын 2007 года рождения погибли, дочь 2010 года рождения госпитализирована.
РИА Новости вчера в 10:58
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 30 июля в 11:48
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Авто

GM разворачивается в Россию через Узбекистан

В.А.: UzAuto Motors получила право на определенных условиях начать продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента на целом ряде рынков, в том числе и рынке РФ.
Expert.ru 30 июля в 14:53
Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru вчера в 07:10
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Происшествия

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости вчера в 12:53
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит вчера в 01:54
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Шоу-бизнес

Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами

Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45
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Авто

Acura TLX Type S сможет похвастаться внушительной мощностью

Автомобиль Acura TLX Type S 2021 года выпуска сможет похвастаться внушительной мощностью.
OAnews вчера в 02:59
Политика

Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 30 июля в 09:50
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Происшествия

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

RT на русском вчера в 18:16
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Интернет

Эксперты рассказали об опасностях общественного Wi-Fi для пользователя

Злоумышленники могут перехватить и проанализировать данные в текущий сессии при использовании общественных сетей Wi-Fi, а затем воспользоваться полученной информацией.
Известия вчера в 20:56
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания Kia представила новый минивэн Carnival. Известно, что новинка в будущем появится и в нашей стране.
Тарантас Ньюс вчера в 23:41
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Общество

На новый митинг в Хабаровске вышло вдвое меньше, чем неделей ранее

Хабаровск, 1 августа 2020, 05:37 — REGNUM Около 3,5 тысяч человек вышли в Хабаровске на новую протестную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что вдвое меньше, чем на акцию 25 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
REGNUM вчера в 22:37
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Музыка

Ариана Гранде и Леди Гага лидируют в номинациях MTV VMA 2020

Лидерами по числу номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде (по девять у каждой), в шести номинациях претендуют на награды Билли Айлиш и Weeknd, в пяти – Тейлор Свифт.
ИА InterMedia 30 июля в 18:15
Армия и оружие

В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»

Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
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Общество

Малышева заявила об опасности защитных масок для детей

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru вчера в 20:47
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК вчера в 16:45
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 10:24
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Шоу-бизнес

Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»

Героиня Евгении Ковалевой в российской комедии "Сваты" заявила, что не поддерживает связей ни с одним из своих коллег по сериалу.
CT news вчера в 13:58
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Армия и оружие

В РФ начато производство «противокрышевых мин»

Военное дело вчера в 04:59
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Происшествия

Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Газета.Ru вчера в 07:38
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Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com вчера в 02:12
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе

Bimru.ru вчера в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
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