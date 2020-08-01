Общество
Evo-rus.comМишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
Речь идет о 5 500 рублей на каждого ребенка в зависимости от региона проживания. Минфин проследит за распределением средств между регионами.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегодня30 июля в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
Народные новости30 июля в 02:39
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Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
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На новый митинг в Хабаровске вышло вдвое меньше, чем неделей ранее
Хабаровск, 1 августа 2020, 05:37 — REGNUM Около 3,5 тысяч человек вышли в Хабаровске на новую протестную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что вдвое меньше, чем на акцию 25 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com вчера в 02:12
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