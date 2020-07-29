Экономика

REGNUMREGNUMВласти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тыс. российских детей. Читайте также: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.
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