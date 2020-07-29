Экономика
REGNUMВласти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тыс. российских детей. Читайте также: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегодня30 июля в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
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Коммерсантъ 03:38
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
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Петрозаводск говорит вчера в 13:16
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«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
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Volkswagen Group Rus планово приостанавливает производство автомобилей на месяц.
Avtovesti.com 05:00
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В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
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«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — прокомментировала Захарова выводы комиссии.
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3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
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На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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На эмуляторе PlayStation 3 появилась поддержка мультиплеера
Разработчики RPCS3, самого популярного эмулятора PlayStation 3, объявили о запуске приватного сервера-эмулятора PlayStation Network — за создание отвечал программист GalCiv.
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Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
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Ордец: «Считаю, что оправдал доверие главного тренера „Динамо“»
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Sport24.ru 06:50
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Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
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Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
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Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
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«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
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