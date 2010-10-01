Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тыс. российских детей. Читайте также: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.

Космос Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд. 1

Наука У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом.

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,9K

Политика Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов, недавно покинувший фракцию ЛДПР, в четверг внес на рассмотрение коллег поправку к уставу региона о десятилетнем цензе оседлости для кандидатов на пост губернатора. 375

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,1K

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 3K

Экономика В России резко подорожали яблоки В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го. 82

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 28

Футбол «Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».

Авто Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз Как полагают представители ряда крупных автосервисов, в случае принятия поправок, запрещающих использование восстановленных и подержаных запчастей, средняя цена ремонта в РФ может возрасти более чем в 10 раз, а совокупные расходы автолюбителей — с 5 млрд до 35 млрд рублей в год. 159