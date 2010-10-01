Экономика
REGNUMВласти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Отмечается, что деньги пойдут на выплаты родителям как минимум 718 тыс. российских детей. Читайте также: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в период пандемии Напомним, в России размер детского пособия составляет 50% прожиточного минимума ребёнка.
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегодня30 июля в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
Народные новости30 июля в 02:39
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Космос
Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд.
Профиль вчера в 10:10
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru вчера в 18:50
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе
РБК вчера в 10:14
Баскетбол
«Лейкерс» и «Клипперс» провели акцию против расизма перед матчем НБА
Ранее сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи стартовали на арене Disney.
CT news вчера в 14:45
Экономика
Долю инвестиционных квот на вылов крабов и рыбы могут увеличить
Распределение 20% квот на вылов рыбы на инвестиционные цели (обновление флота и строительство перерабатывающих заводов) началось в 2016 году.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Происшествия
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
RT на русском вчера в 18:16
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса
По данным минздрава региона на 1 августа, продолжают лечение 3602 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны из больниц 206 пациентов.
Вечерний Челябинск 02:36
Наука
У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом
Ученые из Университета Манчестера выявили проблемы со слухом у переболевших коронавирусом.
Lenta.ru 00:55
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Политика
Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости
Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов, недавно покинувший фракцию ЛДПР, в четверг внес на рассмотрение коллег поправку к уставу региона о десятилетнем цензе оседлости для кандидатов на пост губернатора.
Коммерсантъ 03:52
Происшествия
Сотрудники ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной
Сотрудники погрануправления ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.
NewInform вчера в 10:24
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Авто
Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»
Новый грузовик обзаведется бескапотной кабиной. Ранее в интернете блогер Владимир Никитин разместил неофициальные снимки прототипа.
Evo-rus.com 03:17
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 06:42
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Культура
Первая серия музыкального сериала «Зебра в клеточку» появилась в сети
На официальном YouTube-канале «Союзмультфильма» состоялась премьера первого эпизода музыкального анимационного сериала «Зебра в клеточку».
Аргументы и Факты 03:45
Космос
США запустили самый большой в мире марсоход
Отмечается, что запущенный марсоход является самым большим в мире планетоходом.
Ореанда-Новости 30 июля в 09:15
Экономика
В России резко подорожали яблоки
В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
Lenta.ru 03:46
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Футбол
«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа
«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru 30 июля в 02:29
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Как полагают представители ряда крупных автосервисов, в случае принятия поправок, запрещающих использование восстановленных и подержаных запчастей, средняя цена ремонта в РФ может возрасти более чем в 10 раз, а совокупные расходы автолюбителей — с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
SpeedMe 03:40
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15