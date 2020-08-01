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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Впоследствии средства будут распределены по семьям, в которых воспитываются дети в возрасте 3-7 лет. Причем среднедушевой доход таких родителей не достигает одного прожиточного минимума.В источнике
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URA.Ru

Правительство выделило дополнительные деньги на выплаты детям. На каждого ребенка по 5,5 тысяч

URA.Ru29 июля в 15:38
Экономика сегодня

Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей

Экономика сегодня30 июля в 03:32
Народные новости

Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия

Народные новости30 июля в 02:39
Evo-rus.com

Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей

Evo-rus.com01:14
iReactor

Названы условия для получения выплаты 5 500 рублей на детей в августе

iReactor29 июля в 08:33
NewInform

Правительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты

NewInform28 июля в 18:16
Primpress.ru

5500 на каждого: новое пособие переведут на карты россиян через два дня

Primpress.ru28 июля в 17:30

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс30 июля в 05:47
397

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
5

В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Спектакль, в котором задействованы более 70 артистов, расскажет историю Матросского бульвара сквозь жизнь нескольких поколений одной семьи — от начала 30-х годов XIX столетия и до наших дней.
Парламентская газета30 июля в 04:09
6

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Владельцы СТО заявили, что готовящиеся изменения могут поднять цены на ремонт автомобиля в России в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов из-за этого вырастут с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
Автоновости дня03:08
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Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС17:01
5

По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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