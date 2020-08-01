Мишустин выделил на детские выплаты дополнительно 18,4 млрд рублей
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Впоследствии средства будут распределены по семьям, в которых воспитываются дети в возрасте 3-7 лет. Причем среднедушевой доход таких родителей не достигает одного прожиточного минимума.В источнике
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Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
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Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
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