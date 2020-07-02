Общество
REGNUMНа создание временных рабочих мест в России направят 4 млрд рублей
На создание временных рабочих мест планируется направить 4 млрд рублей. О таком решении правительства РФ сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.
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с чего всё началось
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новостивчера в 05:17
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Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
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