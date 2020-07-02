Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

с чего всё началось

Правительство намерено направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, средства выделят в рамках поддержки безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения.

Власти РФ выделят 4 млрд рублей на поддержку безработных в регионах

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