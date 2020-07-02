Общество
News.ruВласти РФ выделят 4 млрд рублей на поддержку безработных в регионах
Правительство намерено направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, средства выделят в рамках поддержки безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новостивчера в 05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
RT на русскомвчера в 16:04
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Футбол
«Бавария» объявила о переходе Лероя Зане из «Манчестер Сити»
Мюнхен, Германия, 3 июля 2020, 10:28 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
REGNUM 03:28
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Здоровье
Невролог назвал причины возникновения мигрени
Заболевание вызвано генетикой, считают врачи. Приступы мигрени могут возникать из-за воздействия на троичный нерв резких запахов и даже еды.
Evo-rus.com 03:19
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Фигурное катание
Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе
Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионат вчера в 19:08
Общество
В Крыму выявили шесть новых случаев коронавируса
Заболели COVID-19 два человека из ранее выявленных очагов, трое – при обращении за медицинской помощью, один – при скрининге здоровых лиц, сообщил Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 03:08
Общество
В США ожидают 100 тысяч заражений коронавирусом в сутки
США могут столкнуться с ситуацией, когда суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом вырастет до 100 тыс. человек.
Русская Планета 01 июля в 04:05
Общество
«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами
Осенью 2020 года «Почта России» собирается возобновить испытание беспилотников, с помощью которых она хочет доставлять посылки в труднодоступные места.
Lenta.ru 03:21
Общество
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Политика
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.
РБК 03:36
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
Происшествия
Омские следователи подделали доказательства за взятку
Завершено расследование уголовного дела о получении взятки.
Город55.ру 02:38
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Общество
Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах
С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Общество
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Европу, вероятнее всего, ждет новая вспышка коронавируса осенью.
Lenta.ru 00:17
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Здоровье
Оперштаб сообщил о 73 новых случаях коронавируса в Алтайском крае
За сутки в Алтайском крае выявили еще 73 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 02:07
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Здоровье
Россиянам назвали самые вредные продукты в магазинах
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
РИА Оренбуржье 03:04