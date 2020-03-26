Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВласти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа
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Газета.Ru01:43

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Кабмин срочно затребовал план поддержки сферы общественного питания и услуг

News.ru01:54

Правительство разработает меры поддержки сферы общепита и услуг

Московский Комсомолец02:11

Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

Вести.Ru01:59

Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Интерфакс01:57

Кабмин РФ поручил проработать господдержку общепита

Известия02:35

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Газета.Ru01:43

Кабмин поручил проработать господдержку общепита и владельцев коммерческой недвижимости

ТАСС01:16
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Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия

В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом

На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:42
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Известия 00:35
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Lenta.ru 07:44
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Экономика

Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно.
РИА Новости 07:10
Общество

Житель Польши спас советский памятник, перенеся его на свой участок

Житель деревни Млыниско на севере Польши Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок.
РИА Новости 07:27
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон Nokia 5310

Megaobzor.com вчера в 00:38
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Sibnet Новости вчера в 20:40
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Общество

В Петербурге в нерабочую неделю закроют кафе, рестораны и парки

В Санкт-Петербурге на следующей неделе, объявленной президентом РФ нерабочей, будут закрыты предприятия общепита и парки.
Новый День 06:53
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию людей бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус сообщил, что самоизоляция людей и ограничение на передвижение не позволят окончательно уничтожить вспышку коронавируса.
UfacityNews.ru 02:19
Технологии

Сбербанк открыл доступ к своей виртуальной школе

Сбербанк сделал открытым доступ к части учебных материалов и образовательным программам для всех желающих в собственной виртуальной школе.
Бизнес News. Время зарабатывать 24 марта в 12:39
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 09:57
Экономика

Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай.
РИА Новости вчера в 09:13
Происшествия

Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776

Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
REGNUM 08:00
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Происшествия

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, подозреваемый задержан.
RT на русском 06:43
Общество

Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
РИА Новости 00:29
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Происшествия

В Магадане на ребёнка напала бесхозная собака

REGNUM вчера в 22:47
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