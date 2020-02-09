Экономика
Регион onlineВласти России хотят лишить монополии контроля над инвестпрограммами
Проект закона о защите капиталовложений вызвал всплеск недовольства среди монополистов Новый кабинет министров во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным готовят законопроект, который позволит наделить российские власти возможностью лишать глав крупных компаний-монополистов контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
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с чего всё началось
С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.Ведомости09 февраля в 16:32
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Проект закона о защите инвестиций не будет определять правила господдержки для всех
Ведомостивчера в 16:53
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Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Экономика
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В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
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В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
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Борт авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за технических проблем
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о техпроблемах.
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