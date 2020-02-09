С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.

с чего всё началось

Проект закона о защите капиталовложений вызвал всплеск недовольства среди монополистов Новый кабинет министров во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным готовят законопроект, который позволит наделить российские власти возможностью лишать глав крупных компаний-монополистов контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.

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Происшествия В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

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Гаджеты Bluetooth на Android назван опасным В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.