Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

Нацпроект «Эпидемия»

Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 18:03

Подробнее о событии

В Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Piter.tv05:18

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Lenta.ru04:18

Минфин РФ урежет финансирование нацпроектов из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:31

Бизнес поддержат за счет нацпроектов

Deita.ruвчера в 23:45

«Ъ»: Минфин скорректирует расходную часть бюджета РФ для поддержки экономики

ТАСС02:28

Нацпроект «Эпидемия»

Коммерсантъвчера в 18:03

Минфин предлагает забрать у авиакомпаний около 7 млрд рублей субсидий

Ведомостивчера в 11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество

Германия взяла коронавирус под контроль

Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль.
Lenta.ru 06:25
8
Общество

Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе

Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
12
Происшествия

Арестован обматеривший мэра Новокузнецка спортсмен

В отношении молодого человека, который в нецензурной форме высказал мэру Новокузнецка все, что думает об ограничениях, вводящихся из-за коронавируса, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а также по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Тайга.инфо 06:55
22
Экономика

Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

В рамках поддержки граждан ЦБ рекомендует банкам, микрофинансовым и прочим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников и лиц, которые проживают вместе с ними.
Lenta.ru 06:30
4
Политика

Столице ЛНР присвоили второе название

Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество

В Омске режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Информация о продлении особого режима самоизоляции в Омской области поступила из регионального правительства.
Вечерний Омск. Неделя 06:34
7
Происшествия

В Ярославской области при пожаре погибли мэр города и его жена

Российская газета 03:17
206
Здоровье

31 случай коронавируса выявлен в Оренбуржье за сутки

Всего на сегодняшний день в Оренбургской области выявлено 188 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 10 - подтверждённых клинически, 178 - лабораторно.
Газета Оренбуржье 05:51
Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Piter.tv 15 апреля в 01:04
5,5K
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
2,2K
Авто

Появились первые изображения новой Mazda 6

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
4
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные

В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
335
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
666
Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
1
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
130
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
365
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
326
Интернет

В популярной среди детей соцсети TikTok появится родительский контроль

Создатели соцсети услышали взрослых и объявили о глобальном запуске функций родительского контроля в приложении.
Летидор 06:10
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
457
Политика

Посол США поддержал решение России перенести парад Победы

Москва, 17 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают решение российских властей перенести проведение парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 04:20
6
Футбол

«Спартак» расстанется с Мельгарехо и Шюррле

Sports.ru 06:10
Политика

Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес»

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать.
ТАСС 06:14
20
Экономика

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
4K
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
26
Общество

В Москве начнут платить донорам плазмы для больных коронавирусом

В Москве планируют в ближайшее время ввести выплаты донорам плазмы крови, в которой нуждаются другие зараженные коронавирусом.
Газета.Ru 05:38
11
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
345
Шоу-бизнес

Джиган платит по 100 тысяч рублей в сутки за лечение в элитной клинике

Жена навестила рэпера лишь однажды На протяжении двух последних недель Джиган не выходит на связь с публикой, что весьма обеспокоило многих фанатов.
WomanHit.ru 03:47
5
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
101
Здоровье

В Башкирии определили три очага распространения коронавируса

В Башкирии на сегодняшний день зарегистрировано три очага коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 07:24
3
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное