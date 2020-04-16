Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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с чего всё началось

Нацпроект «Эпидемия»

Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 18:03

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В Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Piter.tv05:18

Нацпроект «Эпидемия»

Коммерсантъвчера в 18:03

«Ъ»: Минфин скорректирует расходную часть бюджета РФ для поддержки экономики

ТАСС02:28

Бизнес поддержат за счет нацпроектов

Deita.ruвчера в 23:45

Минфин РФ урежет финансирование нацпроектов из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:31

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Lenta.ru04:18

Минфин предлагает забрать у авиакомпаний около 7 млрд рублей субсидий

Ведомостивчера в 11:28
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
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Происшествия

Основателя Vee Security Литреева освободили из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.
ТАСС 07:00
Здоровье

Семь человек с коронавирусом в Тюмени находятся в реанимации

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 134 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», двое из них несовершеннолетние.
NG72.ru 07:31
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Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
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Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
37
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
390
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
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Политика

Путин обсудил коронавирус с Макроном

В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.
Известия 08:02
1
Общество

Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей

Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
41
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,3K
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
503
Общество

Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль

Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю.
RT на русском 04:56
11
Экономика

Индекс Nikkei достиг максимума с начала марта

По итогам торгов пятницы индекс Nikkei вырос на 3,15%, достигнув отметки 19 897 пунктов. Это самый высокий показатель с 6 марта.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Здоровье

Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ

Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
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Путешествия

Раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию

Lenta.ru 07:54
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Происшествия

В Ленобласти 10-летний мальчик избил молотком пенсионерку

Ребенок избил пенсионерку молотком и отобрал у нее банковскую карту. Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".
Российская газета 07:27
Общество

«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников

Прежде всего "для формирования фотоальбома военнослужащего проводится фотографирование команды призывников на фоне баннера с мэром Москвы" (не более 5 – 6 минут на одного человека, уточняется в документе).
Коммерсантъ 02:30
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
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Политика

Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»

"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград 01:41
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Происшествия

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
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Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
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