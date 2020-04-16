Экономика
Lenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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с чего всё началось
Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.Коммерсантъвчера в 18:03
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Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Происшествия
Основателя Vee Security Литреева освободили из-под домашнего ареста
Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.
ТАСС 07:00
Здоровье
Семь человек с коронавирусом в Тюмени находятся в реанимации
В настоящее время под наблюдением врачей находятся 134 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», двое из них несовершеннолетние.
NG72.ru 07:31
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост заболевших коронавирусом
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 07:59
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
Политика
Путин обсудил коронавирус с Макроном
В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.
Известия 08:02
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю.
RT на русском 04:56
Экономика
Индекс Nikkei достиг максимума с начала марта
По итогам торгов пятницы индекс Nikkei вырос на 3,15%, достигнув отметки 19 897 пунктов. Это самый высокий показатель с 6 марта.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Здоровье
Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
Происшествия
В Ленобласти 10-летний мальчик избил молотком пенсионерку
Ребенок избил пенсионерку молотком и отобрал у нее банковскую карту. Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".
Российская газета 07:27
Общество
«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников
Прежде всего "для формирования фотоальбома военнослужащего проводится фотографирование команды призывников на фоне баннера с мэром Москвы" (не более 5 – 6 минут на одного человека, уточняется в документе).
Коммерсантъ 02:30
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
Политика
Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять»
"Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева.
Царьград 01:41
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33