Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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с чего всё началось

Нацпроект «Эпидемия»

Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 18:03

Подробнее о событии

В Минфине нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Piter.tv05:18

Минфин предлагает забрать у авиакомпаний около 7 млрд рублей субсидий

Ведомостивчера в 11:28

«Ъ»: Минфин скорректирует расходную часть бюджета РФ для поддержки экономики

ТАСС02:28

Бизнес поддержат за счет нацпроектов

Deita.ruвчера в 23:45

Минфин РФ урежет финансирование нацпроектов из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:31

Нацпроект «Эпидемия»

Коммерсантъвчера в 18:03

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Lenta.ru04:18
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
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Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
2,7K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
5
Футбол

Чемпион мира в составе сборной Англии умер от коронавируса

Впервые вспышку коронавируса выявили в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru 08:35
6
Общество

За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом

За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
38
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
1,8K
Политика

Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России

Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
Общество

В Башкирии зарегистрировано три очага передачи коронавируса

В Башкирии определены три очага коронавирусной инфекции, основные очаги определили по количеству заболевших пациентов в РКБ имени Куватова, в Белебеевской ЦРБ и Нефтекамском психоневрологическом интернате.
Kursk.com 07:41
22
Общество

В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
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Политика

Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
21
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Игры

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
12
Общество

Трамп объявил план по снятию карантина в США

Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
84
Наука

Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом

Международная группа ученых сообщила о том, что диабет повышает риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией.
Вечерний курьер 04:46
6
Происшествия

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
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Хоккей

«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ из-за коронавируса

«Хумо» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ на фоне пандемии коронавируса.
Sports.ru 07:59
Недвижимость

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустят в России

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых», — сказал российский лидер.
REGNUM 01:15
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Общество

В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом

Инфицирование коронавирусом нового типа в Белоруссии подтверждено у 419 медицинских работников.
ТАСС 07:02
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Политика

Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны

Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Общество

Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:39
2
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

Суд в Москве не стал принудительно госпитализировать пенсионерку, задержанную у дома

ТАСС 07:18
2
Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области

В Саратовской области скончался четвертый пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Саратов 24 08:37
3
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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