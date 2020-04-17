Экономика

Lenta.ruLenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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с чего всё началось

Нацпроект «Эпидемия»

Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Минфин увеличил расходы на борьбу с коронавирусом

ИА Красная Весна04:42

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Lenta.ru04:18

Нацпроект «Эпидемия»

Коммерсантъвчера в 18:03

Коронавирус отнял десятки миллиардов рублей у школ и дорог

Уралинформбюро01:06

Бизнес поддержат за счет нацпроектов

Deita.ruвчера в 23:45

Минфин РФ урежет финансирование нацпроектов из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:31

«Ъ»: Минфин скорректирует расходную часть бюджета РФ для поддержки экономики

ТАСС02:28
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
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Здоровье

В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
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Футбол

Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 19:37
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Шоу-бизнес

Василиса Володина рассказала о причине ухода с «Давай поженимся»

Лариса Гузеева сообщила о том, что ее коллега Василиса Володина временно приостанавливает работу на телешоу.
OvideO.ru вчера в 14:19
39
Экономика

ФНС запустила сервис проверки права на отсрочку по налогам

Фискалы разработали спецсервис, который поможет налогоплательщику без обращения в органы выяснить, может ли он претендовать на отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и взносов.
Время Бухгалтера 15 апреля в 06:05
8
Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
26
Здоровье

Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус

По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
22
Общество

Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии

Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
3
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,9K
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Происшествия

Как живут в обсерваторах во время пандемии

Дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, пансионаты и гостиницы в российских регионах на период пандемии коронавируса временно переоборудованы в учреждения (обсерваторы) для наблюдения за пациентами, прибывшими в страну из-за рубежа, и теми, кто не может обеспечить самоизоляцию у себя дома.
ТАСС вчера в 03:25
1
Здоровье

Центр Илизарова готовит инфекционный госпиталь на своей базе

С 20 апреля 2020 года медучреждение приостановит госпитализацию плановых пациентов На базе Центра Илизарова формируется инфекционный госпиталь для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Курган и курганцы 02:52
1
Армия и оружие

В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию

Известия 03:35
10
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
1,8K
Здоровье

Число зараженных коронавирусом оказалось занижено в несколько раз

Глава Нацкомиссии по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил о том, что доля зараженных коронавирусом людей, у которых при этом не проявляется никаких симптомов инфекции, гораздо выше, чем считалось ранее.
Ридус 03:47
6
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
6
Общество

Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
32
Армия и оружие

Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии

Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU 03:30
1
Недвижимость

Путин объявил о программе льготной ипотеки

На совещании по развитию строительной отрасли Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотечной программы на покупку нового жилья комфорткласса.
НГС55 вчера в 10:23
3K
Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
4
Кино

Universal Pictures займется фильмом про Зеленого Шершня

Студия Universal совместно с Amasia Entertainment отправили в разработку картину о борце с преступностью Зеленом Шершне.
Киноафиша России 04:00
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Общество

Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен

Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
16
Происшествия

В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции

В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
8
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
571
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
РБК 04:38
39
Общество

Во Владимирской области произошел всплеск заражения коронавирусом

Из 24 вновь поставленных диагнозов заражения коронавирусом 9 случаев приходится на Петушки, 5 зафиксировано в Коврове, 4 — во Владимире, 3 — в Юрьев-Польском, 2 — в Гусе-Хрустальном и 1 случай в Александрове.
ИА Красная Весна 03:18
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Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Твой Континент 02:26
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
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