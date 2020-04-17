Экономика
Lenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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с чего всё началось
Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.Коммерсантъвчера в 18:03
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Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Здоровье
В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
Футбол
Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня
Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 19:37
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Шоу-бизнес
Василиса Володина рассказала о причине ухода с «Давай поженимся»
Лариса Гузеева сообщила о том, что ее коллега Василиса Володина временно приостанавливает работу на телешоу.
OvideO.ru вчера в 14:19
Экономика
ФНС запустила сервис проверки права на отсрочку по налогам
Фискалы разработали спецсервис, который поможет налогоплательщику без обращения в органы выяснить, может ли он претендовать на отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и взносов.
Время Бухгалтера 15 апреля в 06:05
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Общество
Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии
Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Происшествия
Как живут в обсерваторах во время пандемии
Дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, пансионаты и гостиницы в российских регионах на период пандемии коронавируса временно переоборудованы в учреждения (обсерваторы) для наблюдения за пациентами, прибывшими в страну из-за рубежа, и теми, кто не может обеспечить самоизоляцию у себя дома.
ТАСС вчера в 03:25
Здоровье
Центр Илизарова готовит инфекционный госпиталь на своей базе
С 20 апреля 2020 года медучреждение приостановит госпитализацию плановых пациентов На базе Центра Илизарова формируется инфекционный госпиталь для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Курган и курганцы 02:52
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Здоровье
Число зараженных коронавирусом оказалось занижено в несколько раз
Глава Нацкомиссии по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил о том, что доля зараженных коронавирусом людей, у которых при этом не проявляется никаких симптомов инфекции, гораздо выше, чем считалось ранее.
Ридус 03:47
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
Армия и оружие
Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии
Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU 03:30
Недвижимость
Путин объявил о программе льготной ипотеки
На совещании по развитию строительной отрасли Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотечной программы на покупку нового жилья комфорткласса.
НГС55 вчера в 10:23
Общество
Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая
Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
Кино
Universal Pictures займется фильмом про Зеленого Шершня
Студия Universal совместно с Amasia Entertainment отправили в разработку картину о борце с преступностью Зеленом Шершне.
Киноафиша России 04:00
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен
Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
Происшествия
В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции
В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса
Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
РБК 04:38
Общество
Во Владимирской области произошел всплеск заражения коронавирусом
Из 24 вновь поставленных диагнозов заражения коронавирусом 9 случаев приходится на Петушки, 5 зафиксировано в Коврове, 4 — во Владимире, 3 — в Юрьев-Польском, 2 — в Гусе-Хрустальном и 1 случай в Александрове.
ИА Красная Весна 03:18
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Твой Континент 02:26
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16