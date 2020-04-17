Экономика
Lenta.ruВласти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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с чего всё началось
Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.Коммерсантъвчера в 18:03
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Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами
Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM вчера в 12:52
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Общество
В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Культура
Режиссер и продюсер Александр Радов умер от коронавируса
МИР 24 вчера в 15:33
Армия и оружие
Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции
Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции.
РИА Новости вчера в 04:29
Экономика
Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Адвокат рассказала о жилищных проблемах Лидии Федосеевой-Шукшиной
Сама Лидия Федосеева-Шукшина в квартире только зарегистрирована, поэтому риск жилищных проблем не исключен.
Lenta.ru 05:46
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области
За последние сутки зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Инфекция захватывает все новые территории.
Rostov gazeta 03:56
Политика
Точного прогноза по коронавирусу быть не может, заявили в Кремле
Точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может, решения принимаются исходя из текущей ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Энергетика
ConocoPhillips снизит добычу нефти на 225 тыс. баррелей в сутки
С мая производитель начнет сокращать добычу и в США, снизив здесь объемы добычи в общей сложности на 125 тыс. баррелей в сутки.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне.
Дни24 04:12
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала себя на фото в 14 лет
Перед камерой 14-летняя Ирина предстала в короткой желтой майке и розовых брюках. Выбранный наряд подчеркнул идеальную фигуру.
Privet-Rostov.ru 05:24
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Авто
Появились официальные фото китайской копии Toyota Land Cruiser
Китайская компания Hengtian Automobile опубликовала первые официальные фотографии нового внедорожника Hengtian L4600, признанного СМИ «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня 05:15
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции введен бессрочно
В Свердловской области ограничения, связанные с пандемией Covid-19, продлеваются на неопределенный срок.
Новый День вчера в 10:30
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27