Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.

с чего всё началось

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

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